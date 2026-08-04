Житель Нефтеюганска растил коноплю квартире и хранил боеприпасы

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Житель Нефтеюгаснка обвиняется в хранении наркотических средств и боеприпасов в собственной квартире.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 37-летний югорчанин оборудовал на балконе своей квартиры парники с вентиляцией и специальными лампами для выращивания наркосодержащих растений. Оперативники обнаружили и изъяли у нефтеюганца 6 кустов конопли, которые подозреваемый вырастил в горшках, пакет с частями конопли общей массой свыше 100 граммов, а также марихуаны массой 2,28 грамма. Оказалось, что югорчанин купил семена каннабиса через Интернет, культивировал растения и изготавливал из них наркотики для личного потребления.

Также в квартире мужчины полицейские обнаружили и изъяли 174 граммов дымного охотничьего пороха, который относится к взрывчатым веществам метательного действия и 113 патронов для нарезного огнестрельного оружия.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Выяснилось, что ранее югорчанин был владельцем огнестрельного оружия. В октябре 2025 года госавтоинспекторы привлекли мужчину к административной ответственности за нетрезвое вождение автомобилем. В связи с чем ему аннулировали лицензию на хранение и ношение оружия. Мужчина скрыл часть боеприпасов от полиции.

В настоящее время уголовное дело по трем эпизодам преступной деятельности с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

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