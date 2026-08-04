В Югре на неделю возвращается «Музыкальная экспедиция»

Фото: правительство Югры

С 5 по 11 августа Ханты-Мансийский автономный округ - Югра вновь примет фестиваль заслуженного артиста России, виолончелиста Бориса Андрианова. Вместе с ним в путешествие отправятся еще семь известных артистов. Они посетят четыре муниципалитета Югры и преодолеют сотни километров по воздуху, воде и суше, чтобы познакомить с классической музыкой жителей отдаленных городов, поселков и деревень.

Первый бесплатный концерт состоится 5 августа в Ханты-Мансийске в новом культурном пространстве «Музей рядом» на территории Музея Природы и Человека.

6 августа музыканты отправятся в село Болчары Кондинского района, а 7 августа в сёла Нялинское, Селиярово Ханты-Мансийского район. 8 августа фестиваль посетит жителей села Сытомино и деревни Лямина Сургутского района, а 9 августа поселок Высокий мыс Сургутского района. Завершится фестиваль 10 августа в поселке Барсово и деревне Русскинская Сургутского района.

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