Бизнесмен из Сургутского района скрыл от налоговой более 24 миллионов рублей. Он не хотел платить долг

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Сургутский районный суд рассмотрит уголовное дело директора коммерческой организации, который умышленно скрыл деньги от налоговой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что с октября 2023 года по декабрь 2024 года обвиняемый, достоверно зная, что у его организации есть задолженности по уплате налогов, сокрыл свыше 24,5 миллиона рублей, за счет которых должно было производиться взыскание, - прокомментировали в ведомстве.

Мужчину будут судить по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере).

Ранее «Комсомольская правда» - Югра» рассказывала о том, что следователи выбили из фирм более 2,3 миллиарда рублей налогов. В эту сумму вошли неуплаченные налоги, а также начисленные штрафы и пени, взысканные в ходе расследования уголовных дел.

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