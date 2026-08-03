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НовостиОбщество3 августа 2026 12:09

Бизнесмен из Сургутского района скрыл от налоговой более 24 миллионов рублей. Он не хотел платить долг

Бизнесмен из Сургутского района скрыл от налоговой более 24 миллионов рублей
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Сургутский районный суд рассмотрит уголовное дело директора коммерческой организации, который умышленно скрыл деньги от налоговой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что с октября 2023 года по декабрь 2024 года обвиняемый, достоверно зная, что у его организации есть задолженности по уплате налогов, сокрыл свыше 24,5 миллиона рублей, за счет которых должно было производиться взыскание, - прокомментировали в ведомстве.

Мужчину будут судить по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере).

Ранее «Комсомольская правда» - Югра» рассказывала о том, что следователи выбили из фирм более 2,3 миллиарда рублей налогов. В эту сумму вошли неуплаченные налоги, а также начисленные штрафы и пени, взысканные в ходе расследования уголовных дел.

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