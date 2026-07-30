Следователи ХМАО выбили из фирм более 2,3 млрд рублей долгов по налогам

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

С начала 2026 года следователями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет страны возмещено уже свыше 2,3 млрд рублей.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в вышеуказанную сумму вошли неуплаченные налоги, а также начисленные штрафы и пени, взысканные в ходе расследования уголовных дел. Всего за полгода было расследовано 25 уголовных дел по налоговым преступлениям. На имущество обвиняемых по уголовным делам был наложен арест на общую сумму более 644 млн рублей.

В настоящее время в производстве следователей находится еще 28 уголовных дел о налоговых преступлениях. Обычно дела возбуждаются по фактам: уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере, сокрытие денег или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, неисполнение обязанностей налогового агента, преднамеренного банкротства и других преступлений.

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