В Нефтеюганске прощаются с врачом-травматологом Анатолием Медведевым

Фото: Это Юганск, детка

Сегодня, 30 июля, в Нефтеюганске прощаются с замечательным врачом-травматологом Анатолием Ефимовичем Медведевым. Он скончался 27 июля. Прощание с ним состоится в 11:00 около здания морга на территории ЦГБ. Отпевание на городском кладбище запланировано в районе СУ-62 1200.

- С 1984 года он проработал в Нефтеюганской городской больнице. Его руки творили чудеса в операционной. Он поставил на ноги тысячи людей. Кого-то после сложной аварии, кого-то после неудачного падения, а кого-то просто вернул к любимому спорту. Он умел не просто сращивать кости - он возвращал людям веру в то, что они снова смогут ходить, бегать, жить полноценной жизнью. Переломы, вывихи, разрывы связок - для него это был вызов, который он всегда принимал. Мы гордимся тем, что он был нашим мужем, отцом и дедом. И мы благодарны каждому, кто доверял ему своё здоровье. Вечная память тебе, наш родной, - сообщается в «Это Юганск, детка».

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