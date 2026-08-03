Сургут выходит на финальный этап гидравлических испытаний: с 3 августа начнется последнее плановое отключение горячей воды

Фото: Рамиль Нуриев, пресс-служба СГМУП «ГТС»

С 3 августа в городе стартует заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей. В связи с проведением профилактических работ будет временно приостановлена подача горячей воды в зонах теплоснабжения «Сургутская ГРЭС-1 – ПКТС – город» и «Сургутская ГРЭС-1 – ПКТС – ВЖР».

Под отключение попадут 460 многоквартирных домов, 19 детских садов, 31 образовательное учреждение и 13 медицинских организаций. Заключительный этап гидравлических испытаний традиционно продлится две недели — до 16 августа включительно.

Полный перечень адресов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение в связи с проведением ремонтных и регламентных работ в межотопительный период, приведен ниже.

- ул. 30 лет Победы 1, 1а, 3, 3а, 5, 9, 9а,10, 11, 13, 28, 36, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2 , 43, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45, 46/1,50, 52/1, 54, 56/2, 56/1, 60, 60/1, 62, 64;

- ул. 50 лет ВЛКСМ 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 5, 5а, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13;

- ул. Бажова 1, 2б, 2в, 3, 3/1,4, 5,6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21,22, 23, 24, 29, 31;

- ул. Бахилова 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9а, 11;

- ул. Береговая 72;

- ул. Боровая 10;

- ул. бульвар Писателей 2, 15, 21, 21/1;

- ул. бульвар Свободы 2, 4, 8, 10, 12;

- ул. Быстринская 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2;

- ул. Генерала Иванова 2, 3, 3/2, 5, 5/1, 7/1, 7;

- ул. проезд Дружбы 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;

- ул. Ивана Захарова 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 18, 18/1,18/2, 19, 20, 23, 27,27/1;

- ул. Иосифа Каролинского 8, 9, 10, 12, 12/1, 13, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15;

- пр. Ленина 11,13, 15, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 19, 20, 20/1, 22, 23, 24, 24/1,24/3, 25,26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 52, 54,56, 58, 62;

- ул. Лермонтова 1/1, 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 5/2, 6, 6/2, 6/3, 7, 7/1, 7/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13, 13/1,13/2;

- ул. Маяковского 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1,9/2, 10, 11, 16, 18, 20,20/1, 22, 24, 26, 27, 27/1, 28, 30, 32, 33/2, 34, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1;

- пр. Мира 1, 1/1, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15,16, 17, 19, 20, 23/1, 24, 26а, 28, 30, 30/1, 31, 32, 32/1, 32/2, 33, 34а, 34/1, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 36/1, 36/2, 37,37/1, 37/2, 39, 40, 44, 49, 51, 53, 53/1, 55, 55/1, 55/2;

- ул. Островского 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19,20, 21, 21/1, 21а, 22, 24, 26, 26/1, 28, 29, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46;

- пр. Пролетарский 1, 2, 2/1, 3/1, 5, 7/1, 9;

- ул. Профсоюзов 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42, 50;

- ул. Пушкина 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 14, 14/1,15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 27, 29, 33;

- ул. Рабочая 31, 31/2, 31а, 41;

- ул. Северная 71;

- ул. Сибирская 11а, 11б, 14/1, 15, 16/1;

- ул. Студенческая 7, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21;

- ул. Университетская 3, 5, 7, 9,11, 15, 17, 19, 23, 23/5, 27, 29,29/2, 31, 35, 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 49;

- ул. Чехова 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 (блок в), 8, 10, 10/1,12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20;

- ул. Юности 6, 7.