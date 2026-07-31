Водитель уснул за рулем: в Сургутском районе Югры в ДТП с автобусом погиб 1 человек и 1 пострадал

Скрин с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем, 31 июля, на 28 км + 770 м автодороги «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 13:40 водитель 1955 года рождения за рулем внедорожника GREAT WALL ехал из Лянтора в сторону Сургута. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где в лоб столкнулся с автобусом HIGER, управлял которым водитель 1985 года рождения. В результате ДТП водитель GREAT WALL был доставлен с травмами в больницу, его пассажирка 1986 года рождения скончалась до приезда скорой медицинской помощи на месте ДТП.

Скрин с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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