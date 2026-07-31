В Нижневартовске пьяного водителя на Lexus отправили в СИЗО за ДТП, в котором погиб молодой парень

Фото: Суды Югры

Водитель премиального внедорожника Lexus отправится в СИЗО на 2 месяца. Он будет находиться под стражей по 28 сентября – до вынесения ему приговора суда. Столько суровое, но справедливое решение вынес накануне суд Нижневартовска.

В ночь с 28 на 29 июля данный водитель вновь сел пьяным за руль. Сначала он протаранил несколько автомобилей во дворе жилого дома, затем выехал на оживленную магистраль, где мчался на большой скорости, нарушая ПДД. На улице Мусы Джалиля Lexus врезался в стоящий на светофоре на запрещающий сигнал автомобиль Daewoo Nexia. В результате столкновения пассажир Daewoo Nexia 2006 года рождения погиб на месте ДТП до приезда скорой. Еще два человека из этой же машины пострадали и были доставлены в больницу. Пьяный водитель после смертельного ДТП вылетел на обочину. Прибывшим на место происшествия полицейским он оказал активное сопротивление: матерился и дрался. Вскоре выяснилось, что ранее нетрезвый водитель уже был лишен прав за нетрезвое вождение и наказание с него еще не снято.

В отношении водителя, который устроил смертельное ДТП возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении него возбуждены уголовные дела за публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти, прибывших на место ДТП.

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