Трагедия на перекрестке: в Нижневартовске из-за водителя Lexus погиб 20-летний юноша

Фото: Госавтоинспекция Югры

Страшная авария произошла в Нижневартовске поздним вечером 28 июля. В 23:37 на регулируемом перекрёстке улиц Ленина и Мусы Джалиля столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

По предварительным данным, водитель Lexus, 29-летний мужчина, допустил наезд на Daewoo Nexia, которая стояла на запрещающий сигнал светофора. За рулём Daewoo находился 34-летний водитель.

Последствия удара оказались трагическими: пассажир Daewoo Nexia — 20-летний юноша — скончался на месте, ещё до приезда скорой помощи. Тяжёлые травмы получили водитель автомобиля и ещё один пассажир — 23-летний молодой человек.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Правоохранители устанавливают все детали происшествия, чтобы понять, что привело к этой трагедии.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек погиб и 2 - получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 166 водителей и 56 - за нарушение правил перевозки детей.

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