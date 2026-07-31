В Нижневартовске оживляют историю: музей реализует проект с театром и нейросетями

Фото: Нижневартовский краеведческий музей

Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева реализует проект «Максим Дмитриев. Хроникер»: в нём подлинные фотоработы и личные вещи фотографа конца XIX - начала XX века соединяются с театральной постановкой и технологиями на базе нейросетей. Зрители увидят эпоху через судьбы героев снимков и путь самого Максима Дмитриева - одного из основателей российской фотопублицистики. Проект получит грант - музей вошёл в число победителей II конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России», который проводит фонд ВТБ Страна. Поддержку получат еще 66 музеев в 54 регионах, размер грантов - до 1 млн рублей. «Проект Нижневартовского музея особенно интересен тем, что он выходит за привычные рамки экспозиции: через синтез театра, подлинных артефактов и современных технологий история становится по-настоящему близкой и понятной зрителю. С помощью гранта эта идея сможет привлечь новую аудиторию не только в Югре», - подчеркнул Виталий Мосунов, вице президент, управляющий ВТБ в ХМАО Югре.

В состав жюри вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты.