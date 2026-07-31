В Сургуте демонтируют все старые заборы

Фото: СургутинформТВ, Сургутская Трибуна

В Сургуте запустили акцию по демонтажу старых заборов. Пока что администрация предлагает бизнесу и управляющим компаниям бесплатно убрать старые металлические ограждения. Вывозить и перерабатывать отходы будет компания-партнёр.

В администрации Сургута рассказали, что уже несколько лет планомерно избавляются от заборов, утративших свой вид. Вместо них высаживают либо живые изгороди или обустраивают газоны. Акция продолжает эту логику, добавляя социальную составляющую.

Желающим избавиться от старых конструкций достаточно подать заявку в мэрию.

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