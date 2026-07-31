Югорчанин вложил более 2 млн рублей в крипту, но оказалось, что деньги ушли мошенникам

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний местный житель. Мужчина перевел мошенникам более 2 млн рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, все началось с того, что югорчанин познакомился в соцсетях с девушкой. Она рассказала, что недавно заработала на инвестициях крупную сумму денег и предложила заявителю тоже вложиться в криптобизнес. Девушка представила югорчанина «трейдеру», обещавшему высокую прибыль. Затем ему разъяснили схему заработка и убедили зарегистрироваться на онлайн-платформе. Мужчина создал криптокошелёк и закинул туда 21 тысячу рублей. Затем он закинул еще 1,5 миллиона рублей. Видя капающие проценты на счет кошелька, югорчанин оформил кредит и снова пополнил криптокошелёк. Вскоре виртуальный счет мужчины оказался заблокированным, а трейдер сообщил о необходимости уплаты комиссии и страхового взноса. В результате, советчанин лишился ещё более 800 тысяч рублей. Всего югорчанин перевёл 2 миллиона 302 тысячи рублей. Когда аферисты потребовали еще переводы, советчанин понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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