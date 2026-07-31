Молодой сургутянин за небольшое вознаграждение стал пособником мошенников

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Сургутском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя поселка Федоровский. Его обвиняют по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Проще говоря, парнишку обвиняют в дропперстве.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, начале января 2026 года парнишка откликнулся на предложение о «легком заработке» в одном из мессенджеров. Он предоставил неизвестным доступ к своему мобильному приложению банка. На счет сургутянина капнуло около 400 тысяч рублей, при этом часть денег принадлежит жителю Ленинградской области. Парнишка по указаниям «кураторов» перевел эти деньги на подконтрольные преступникам счета. За свои услуги он получил вознаграждение около 8 тысяч. Ведется следствие.

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