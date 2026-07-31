Бабуле из Нягани вернут чуть более 900 тысяч рублей из украденного мошенниками миллиона

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Пенсионерку из Нягани легко облапошили мошенники. Она перевела им на «безопасные счета» 1 141 100 рублей. Когда денег не осталось, бабуля сложила дважды два и поняла, что ее развели. Она тут же отправилась писать заявление в полицию.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи установили, что 900 100 рублей из украденных денег были переведена на банковский счет, открытый на имя ответчика. Прокуратура подала иск в суд на владельца счета по факту неосновательного обогащения. Суд пришел к выводу, что полученные владельцем счета 900 100 рублей являются неосновательным обогащением, поэтому в пользу истца взыскана вся сумма.

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