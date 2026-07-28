Двое наркоманов из Покачей получили по 3 года тюрьмы и не согласились с этим

Фото: Суды Югры

Лангепасский городской суд приговорил 31-летнего и 36-летнего жителей города Покачи к трем годам лишения свободы со штрафом 30 000 рублей каждого. Под стражу их заключили в зале суда. Мужчины обвиняются в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

По данным «Судов Югры», в августе прошлого года мужчины договорились о совместной покупки наркотиков для личного потребления. Они перевели более 9 000 рублей на указанный счет и получили координаты тайника, расположенного на территории одного из гаражных кооперативов Лангепаса. Забрав закладку, наркоманы направились в беседку, где были задержаны сотрудниками полиции. Один из мужчин выбросил пакетик с наркотиком на землю и попытался засыпать его песком, но полиция это заметила. В суде подсудимые вину не признали. Они рассказали, что приехали в Лангепас для поиска утерянного ключа. А в беседке оказались из-за красивого пейзажа.

Суд признал вину наркоманов. Не согласившись с приговором, адвокаты подали апелляционные жалобы. Суд апелляционной инстанции оснований для отмены либо изменения приговора не установил. Отбывать наказание наркоманам предстоит в колонии общего режима. Кроме того, судом конфискованы их сотовые телефоны.

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