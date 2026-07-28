Жительница Урая за наркотики отправится в тюрьму почти на 7 лет

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Урайский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Женщина признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном организованной группой, в крупном размере и незаконном сбыте наркотиков, совершенном организованной группой, в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в августе 2025 года югорчанку задержали сотрудники полиции. При досмотре у нее обнаружили синтетические наркотики, приготовленные для сбыта. Суд назначил наказание югорчанке в виде 6 лет лишения 9 месяцев свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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