Ехала на велике и попала под колеса: в ДТП в Ханты-Мансийске пострадала женщина

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

В Ханты-Мансийске 27 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 35-летняя велосипедистка.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югре, около полудня 59-летний водитель за рулем автомобиля Kia сбил 35-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. При этом женщина не спешилась. В результате ДТП дама на велике получила травмы.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Задержано 19 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 229 водителей.

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