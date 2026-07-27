Мать двоих маленьких дочек из Югры насмерть разбилась в ДТП в Омской области

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 26 июля, в Омской области на трассе Тюмень – Омск. На встречную полосу выехала жительница Югры со своими двумя маленькими детьми в салоне авто. Женщина влетела в большегруз и погибла на месте ДТП, ее малыши отравились в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

По данным Госавтоинспекции Омской области, в 16:00 часов в дежурную часть полиции «Тюкалинский» поступило сообщение о ДТП на автодороге Тюмень–Омск. Предварительно установлено, что женщина-водитель 1984 года рождения за рулем автомобиля Renault Sandero в районе 454 километра выехала на полосу встречного движения, где врезалась в большегруз Volvo, управлял которым мужчина 2002 года рождения.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

В результате автоаварии водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия, ее пассажиры: две дочки 2020 и 2022 годов рождений были доставлены в больницу.

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