В ДТП под Тюменью насмерть разбился житель Сургута, его 2 пассажира в больнице

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером, 26 июля, на 10-м километре автодороги Денисово-Архангельское в Ялуторовском округе Тюменской области. За рулем автомобиля Mazda 6 был житель Сургута.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, 51-летний водитель Mazda 6 на большой скорости вылетел с дороги в кювет, а затем врезался в дерево. В ДТП погиб виновник аварии, а двое его пассажиров 24-х и 40-ка лет получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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