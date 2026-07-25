Пенсионер погиб под колесами фуры: подробности страшного ДТП в Ханты-Мансийске. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийске 24 июля грузовой автомобиль Volvo насмерть сбил пенсионера во дворе жилого дома № 57 на улице Патриса Лумумбы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

По предварительным данным, водитель грузовика 1962 года рождения начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности манёвра. Пешеход — мужчина 1950 года рождения — скончался на месте от полученных травм до приезда медиков.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства трагедии.

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