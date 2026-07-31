Пьяная югорчанка истыкала ножом мужа и избежала тюрьмы из-за дочери

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Кондинский районный суд вынес приговор по делу о нанесении тяжких телесных повреждений мужу.
По данным «Судов Югры», нетрезвая югорчанка в пылу ссоры схватила нож и дважды ударила им супруга в живот и грудь. Мужчина получил серьезные ножевые ранения грудной клетки с гемотораксом и брюшной полости. Несмотря на то, что в суде дамочка вину не признала, суд не отправил ее в тюрьму, а назначил приговор, не связанный с заключением.
Из-за наличия двух детей, один из которых маленький, а также то, что дама замечательно поет, ее приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Житель Сургута отдал кота Барсика в приют, а потом начал судиться