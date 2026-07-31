Пьяная югорчанка истыкала ножом мужа и избежала тюрьмы из-за дочери

Пьяная певичка и мать двоих детей напала с ножом на мужа и не не села в тюрьму Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кондинский районный суд вынес приговор по делу о нанесении тяжких телесных повреждений мужу.

По данным «Судов Югры», нетрезвая югорчанка в пылу ссоры схватила нож и дважды ударила им супруга в живот и грудь. Мужчина получил серьезные ножевые ранения грудной клетки с гемотораксом и брюшной полости. Несмотря на то, что в суде дамочка вину не признала, суд не отправил ее в тюрьму, а назначил приговор, не связанный с заключением.

Из-за наличия двух детей, один из которых маленький, а также то, что дама замечательно поет, ее приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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