Житель Сургута отдал кота Барсика в приют, а потом начал судиться

Барсику быстро нашли новый дом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Сургутский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску жителя Сургута к региональному общественному движению помощи бездомным животным «Дай лапу». Сургутянин требовал забрать кота породы «британец» по кличке Барсик, а также взыскать расходы на оплату госпошлины.

По данным «Судов Югры», житель Сургута внезапно выяснил, что у членов его семьи аллергия на кошачью шерсть, а потому решил сдать любимца в приют. Он договорился со знакомым волонтером и принес кота вместе с кормом, мисками и лотком на временную передержку в центр «Котариум». Через четыре дня сургутянин вместе с детьми приехал навестить питомца, однако кота в приюте не оказалось. Питомца уже передали новым владельцам, чьи данные они разглашать не вправе. Тогда предавший своего котика сургутянин кинулся писать заявление в полицию. Но в возбуждении и уголовного дела ему отказали. После мужчина ломанулся с иском в суд. В суде было установлено, что сургутянин действительно является собственником кота.

Это подтвердили фотографии питомца в домашней обстановке и копия ветеринарного паспорта. Однако были предоставлены доказательства, что волонтер и куратор заранее предупреждали хозяина о том, что «Котариум» не занимается передержкой, а является приютом, где животные передаются новым владельцам на постоянной основе. Сургутянин с этим согласился и претензий не имел. К моменту его повторного обращения животное уже было передано по договору новым хозяевам, в связи с чем его возврат стал невозможен. Суд отказал в удовлетворении иска сургутянину.

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