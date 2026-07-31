Двое родителей из Югры осуждены за поддельные аттестаты своих детей

Фото: Суды Югры

Суд Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признал двух родителей виновными в предоставлении фиктивных документов для зачисления своих детей на бюджетные места.

По данным «Судов Югры», в августе 2024 года родители подали в приемную комиссию аттестаты об основном образовании, якобы выданные школами иного государства, для зачисления своих детей в колледж на бюджет. В итоге подростки были официально зачислены в колледж. Позже экспертиза установила, что бланки изготовлены способом цветной струйной печати и являются поддельными. Родители уже выплатили в бюджет деньги за обучение своих детей, но суд назначил им наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.

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