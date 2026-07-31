В Нижневартовске осуждена экс-сотрудница УФСИН за нападение на участковую

Разборки с пьяной дамой произошли у участковой после вызова соседей Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника УФСИН по ХМАО-Югре. Мать двоих детей признали виновной в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Проще говоря, подралис две бабы: пьяная экс-сотрудница УФСИН и участковая при исполнении своих обязанностей.

По данным «Судов Югры», участковый уполномоченный полиции прибыла по вызову соседей, которые жаловались на шумную дамочку. Из квартиры, где находилась экс-сотрудница УФСИН, доносился шум. Пьяная хозяйка квартиры ударила стеклянной бутылкой по голове сотрудницу полиции, а потом руками и ногами избила ее.

На суде подсудимая вину не признала. Суд из-за наличия у алкольвицы на иждивении двух малолетних детей дал ей условный срок.

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