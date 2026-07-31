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НовостиОбщество31 июля 2026 9:59

У жителя Сургута за фиктивную прописку россиян и мигрантов конфисковали дом и земельный участок

У сургутянина за фиктивную прописку россиян и мигрантов конфисковали дом и земельный участок
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины. Его признали виновным в фиктивной регистрации россиян и фиктивной прописке иностранцев.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с мая 2024 года по август 2025 года сургутянин прописал в своем жилом доме 12 россиян и двух иностранцев. Все прописанные жили в другом месте. Суд приговорил мужчину к 3, 3 годам лишения свободы условно и конфисковал в доход государства дом и земельный участок.

Отметим, что ранее в новой России и в СССР не было уголовной ответственности за фиктивную прописку в своей личной квартире посторонних.

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