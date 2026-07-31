Девушка из Сургута прописала в своей квартире 75 россиян и стала уголовницей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В Сургуте вынесли приговор за фиктивную регистрацию 75 граждан России в скромной квартире города Сургута, владелицей которой оказалась 25-летняя местная жительница.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, Сургутский городской суд признал виновной сургутянку в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении. С июня 2024 года по январь 2026 года девушка прописала в одной квартире 75 россиян, но поместиться в жилище они даже при желании не смогли бы. Поэтому все «новые» сургутяне проживали в своих регионах России, но югорская прописка давала им право на множество льгот и повышенные выплаты. Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно и конфисковал в доход государства мобильный телефон.

Отметим, что ранее в новой России и в СССР не было уголовной ответственности за фиктивную прописку в своей личной квартире посторонних.

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