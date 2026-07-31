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НовостиОбщество31 июля 2026 4:31

Прокуратура Югорска проводит проверку по факту зажигательных танцев школьницы у мемориала

По факту зажигательных танцев школьницы у мемориала в Югорске прокуратура организовала проверку
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту размещения в социальных сетях видео, на котором школьница станцевала у мемориала «Защитники Отечества» в городе Югорске.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, – отметили в прокуратуре ХМАО-Югры.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором школьница танцует у мемориала, а затем поворачивается задом к камере и виляет попой, исполняя твёрк. Видео возмутило горожан. Они заявляют, что здесь проходят митинги, в том числе, посвящённые локальным войнам и выводу военного контингента из Афганистана.

В Югорске за месяц это уже второй инцидент, связанный с осквернением мест памяти. Ранее 14-летний подросток катался на самокате топлес на мемориале «Воинская Слава».

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