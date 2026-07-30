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НовостиОбщество30 июля 2026 10:50

Школьница устроила твёрк на мемориале «Защитникам Отечества» в Югорске

На мемориале «Защитникам Отечества» в Югорске школьница устроила твёрк
Нина БАРИНОВА
Скрин с видео соцсетей

Скрин с видео соцсетей

Школьница из Югорска устроила зажигательные танцы на мемориале «Защитникам Отечества» прямо в центре города. Девушка сняла видео, которое оказалось в социальных сетях. В ролике школьница танцует, а затем поворачивается задом к камере и виляет попой.

Видео тут же возбудило горожан. Они заявляют, что здесь проходят митинги, в том числе, посвящённые локальным войнам и выводу военного контингента из Афганистана.

Отметим, что это уже второй инцидент, связанный с осквернением мест памяти. Этим летом 14-летний подросток катался на самокате топлес на мемориале «Воинская Слава». Он был привлечён к административной ответственности и поставлен на учет. Теперь карательные меры явно примут в отношении девчонки.

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