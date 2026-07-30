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НовостиОбщество30 июля 2026 10:43

В Радужном коллеж через суд взыскал с отца студента с поддельным аттестатом почти 500 тысяч рублей

Почти полмиллиона рублей взыскал колледж с отца студента с поддельным аттестатом
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Радужнинский политехнический колледж обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба, который был удовлетворен. Отец из бывшего студента обвиняется в умышленном хранении поддельного аттестата о среднем общем образовании и табеля итоговых оценок на имя своего сына.

Подросток был был зачислен на бюджетную очную форму и проходил обучение с сентября 2024 по март 2026 года. Указанный в поддельным аттестатом завышенный средний балл создал преимущество при зачислении, чем колледжу причинён материальный ущерб в размере 453 957,16 рублей.

В итоге, Радужнинский городской суд взыскал солидарно с бывшего обучающегося и его отца в пользу колледжа материальный ущерб в размере 453 957,16 рублей, а также государственную пошлину в доход муниципального образования в сумме 13 848,93 рублей.

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