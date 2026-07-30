До конца недели в Югре продержится жара, грозы и начнутся дожди

Фото: правительство Югры

Адская жара и не думает покидать Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. В первые выходные августа столбики термометров будут держаться выше +31 градуса. Однако пройдут дожди. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

В пятницу, 31 июля, в регионе установилась переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит +17...+22 градусов, местами до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +28...+33 градусов, местами +21,+26 градусов.

В субботу, 1 августа, облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, в Кондинском районе дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов. Днем кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем +26...+31 градусов, местами до +21 градусов.

В воскресенье, 2 августа, вновь облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до +15...+20 градусов, местами до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, местами до +31 градуса.

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