В аэропорту Нижневартовска уничтожили 15,5 кг молочной продукции, мяса, рыбы и меда

Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в международном аэропорту города Нижневартовска досмотрели багаж и ручную кладь пассажиров, прибывших из Республик Узбекистан и Азербайджан.В итоге было установлено 3 случая нарушения правил ввоза подконтрольной животноводческой продукции на территорию Российской Федерации.

Пассажиры указанных международных рейсов ввезли 15,5 кг животноводческой домашней продукции. Весь груз был изъят и направлен на уничтожение. А в отношении владельцев продукции были возбуждены дела и им придется оплатить штрафы. Всего было уничтожено 8,9 кг молочной продукции, 2,4 кг рыбной продукции, 1,4 кг мясной продукции и 2,8 кг мёда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нижневартовске осуждена экс-сотрудница УФСИН за нападение на участковую