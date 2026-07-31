Судно на воздушной подушке свяжет отдаленные поселки Берёзовского района Югры

Фото: Стройкомплекс Югры

Для жителей Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до конца августа запустят судно на воздушной подушке. Оно будет ходить по маршруту Игрим - Сосьва - Сартынья - Кимкьясуй - Ломбовож – Саранпауль и свяжет населенные пункты, которые расположены в труднодоступных местах.

- Для жителей удаленных поселков все эти изменения — не просто улучшение сервиса, а реальная возможность быстрее и надежнее добираться до больниц, школ и других социальных объектов, – отметили в Стройкомплексе Югры.

В Стройкомплексе Югры добавили, что помимо судна на воздушной подушке, планируется модернизация инфраструктуры Авторечного вокзала.

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