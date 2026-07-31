В ХМАО 670 снятых с людей клещей оказались заражены опасными заболеваниями

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО-Югры исследовали 1 721 снятых с людей экземпляра клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона активности клещей, который в этом году начался с 25 марта, уже 5340 жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обратились в медицинские организации по поводу присасывания кровососов. В последние месяцы интенсивность нападений упала из-за проведенных акарицидных обработок. Больше всего клещи атакуют югорчан в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Октябрьском районе, Пыть-Яхе, Нягани, Сургуте и в Кондинском районе.

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО-Югры исследовали 1 721 снятых с людей экземпляра клещей. В 540 клещах был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 22-х клещах был обнаружен вирус клещевого энцефалита, 108 клещей заражены риккетсиями, вызывающими моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ). Всего зараженными оказались 670 клещей.

В Югре началось проведение третьего этапа акарицидных обработок. Уже охвачено 9957,86 га территорий.

Напоминаем! Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится круглогодично бесплатно в медицинских организациях по месту прикрепления.

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