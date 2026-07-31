В последний день июля на Югру обрушатся грозы и дожди, но жара сохранится

Фото: Стройкомплекс Югры

В пятницу, 31 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +28...+33 градусов, местами +21...+26 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 1-6 метров в секунду, к ночи штиль. Утром +25 градусов, днем +29 градусов, вечером +20 градусов.

В Сургуте переменная облачность и дождь с грозой. Ветер южный, юго-западный 1-8 метров в секунду. Сейчас +27 градусов, днем +30 градусов, вечером +23 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный 1-7 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +27 градусов, вечером +22 градуса.

В Нефтеюганске переменная облачность, дождь с грозой. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +31 градус, вечером +23 градуса.

В Когалыме до полудня – солнечно, после - переменная облачность и дождь, к ночи гроза. Ветер юго-западный 1-9 метров в секунду. Утром на термометре +27 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Нягани переменная облачность, возможен дождь. Ветер северный, северо-восточный 1-5 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +27 градусов, вечером +21 градус.

В Мегионе переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +25 градусов, днем +29 градусов, вечером +23 градуса.

В Радужном переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный 1-9 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Лангепасе переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный, южный 2-8 метров в секунду. Утром +27 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Лянторе переменная облачность, дожди, гроза. Ветер южный, юго-западный 1-7 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +23 градуса.

В Урае переменная облачность, к ночи - слабый дождь. Ветер юго-западный, восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Белоярском облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный, северный 1-8 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, дожди, к ночи осадки прекратятся. Ветер южный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Югорске переменная облачность и небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный, северный 1-4 метра в секунду. Сейчас +21 градус, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Покачах переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный 1-7 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Советском переменная облачность и небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный, юго-западный, северо-восточный 1-3 метра в секунду. Сейчас +21 градус, днем +25 градусов, вечером +20 градусов.