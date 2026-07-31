Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2026 8:39

Пьяный уголовник из Радужного угнал автомобиль

Автомобиль угнал пьяный уголовник из Нягани
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Ранее судимый 24-летний житель города Радужный будучи вдрызг пьяным угнал автомобиль. Он признан судом виновным и приговорен к 2,2 годам принудительных работ с отчислением в доход государства в 5%.

По данным «Судов Югры», в начале мая текущего года нетрезвый югорчанин, имея судимость за нетрезвое вождение и лишённый прав угнал автомобиль «Лада Приора». Он отправился кататься на нем по городу, но был задержан сотрудником ДПС. Водитель оказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 2 месяца с удержанием 5 % из заработной платы осуждённого в доход государства, с лишением прав на 2 года 10 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бабуле из Нягани вернут чуть более 900 тысяч рублей из украденного мошенниками миллиона