Сильный дождь и гроза обрушатся на Югру 1 августа

Дождь обрушится на Югру в первый день августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 1 августа по западной половине Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а именно в Кондинском и Октябрьском районах, а также в городах Урай и Нягань ожидается сильный дождь, гроза. Ветер может достигать 17 метров в секунду. При этом воздух местами прогреется до +31 градуса. Об этом сообщают синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

В случае непогоды МЧС России рекомендует: не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями; соблюдать осторожность на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию; не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

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