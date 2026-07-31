«Чумовой» фестиваль пройдет в Югре с 14 по 16 августа

Фото: правительство Югры

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в шестой раз пройдет ЧУМовой фестиваль. С 14 по 16 августа гостей и участников ждут мастер-классы по традиционным ремеслам, знакомство с музыкальной культурой обско-угорских народов, национальные единоборства, гонки на обласах, этнотур по традиционным играм, литературная гостиная, выставки, ярмарка мастеров и дегустация национальных блюд в «Гостеприимном чуме».

Вечерами участники фестиваля, которые все три дня будут проживать в самых настоящих чумах, будут собираться у костра, наслаждаться концертами и веселиться на этнодискотеке. Кстати, чумы представят перед конкурсным жюри. Организаторы выберут лучший чум, творческий номер и самобытного мастера.

Подать заявку на участие и узнать подробную информацию можно по телефону +7 922 409-88-58 или по электронной почте: hatlye2020@mail.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители двух СНТ под Ханты-Мансийском остались без дороги после наглой приватизации