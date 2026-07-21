Жители двух СНТ под Ханты-Мансийском остались без дороги после наглой приватизации

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

Сразу четыре участка в СНТ «Геолог», а также участки в СНТ «Виктория» под Ханты-Мансийском оказались без доступа к внешнему миру. У них нет дороги. Люди не могут привезти воду и откачать септик, а все потому, что участок дороги, который ранее частично освободили от самозахвата, оказался настолько узким, что по нему не может проехать спецтехника. При этом здесь проживают кгруглогодично семьи с детьми.

- Теперь сложилась ситуация, что ни одна спецмашина не проходит между соседским забором и электростолбом, потому что расстояние между ними 2.95, а спецмашина «Камаз» вместе с зеркалами может втиснутся в проем между 2,95 до 3,1 м. Подскажите, пожалуйста, что нам делать?... А если не дай бог пожар... Мы обращались в межрайонную прокуратуру, чтобы нам объяснили причины столь важной приватизации, отвечали два месяца, так еще и ответчик администрация города, но ответ их нам просто непонятен, межевание дорог не может сделать СНТ, так как не соблюдены нормы пожарной безопасности, и тут же приватизация прошла на законных основаниях, хотя в заявление было указано объяснить причины приватизации. Очень хочется узнать причины приватизации и щедрости администрации, может тоже подать заявление на приватизацию дороги, участок находится в тупике у леса, – писала жительница СНТ в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск».

Коллективное обращение владельцев участков в СНТ «Геолог» и «Виктория» было замечено следкомом.

- По поручению руководителя следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом доводы граждан будут проверены в рамках процессуальной проверки. Все обстоятельства ситуации выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – комментирует СУ СК по ХМАО-Югре.

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