Следком ХМАО начал проверку из-за неисправного лифта в жилом доме поселка Белый Яр

Лифт часто ломается и давно требует замены Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители многоквартирного дома поселка Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во все инстанции жаловались на неработающий лифт в их доме. Все потому, что в доме проживают тяжело больные люди, инвалиды, которые не могут самостоятельно спуститься по лестнице. От отчаяния они стали выкладывать видеоролики в соцсети, где их заметили следователи.

- По информации, размещенной в сети Интернет, в подъезде проживают тяжелобольные граждане, а также лица с ограниченными возможностями и пожилые люди, для которых работа лифта имеет жизненно важное значение. Сообщается, что жильцы неоднократно застревали в кабине лифта, где отсутствовали вентиляция и сотовая связь. Несмотря на обращения в управляющую компанию, проблема, по словам жильцов, длительное время не устраняется, – уточнили в СУ СК по ХМАО-Югре.

В настоящее время следователями по данному факту организована процессуальная проверка по статье уголовного кодекса: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников управляющей организации.

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