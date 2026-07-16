Более 12 часов в темноте, без воды и вентиляции: В Югре мать с ребенком застряли в лифте поликлиники

Женщина с ребенком застряла в лифте на 12 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Страшная история произошла с молодой женщиной и ее маленьким ребенком в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Все было как обычно. Югорчанка с ребенком уехала из дома на своей машине в поликлинику. Спустя несколько часов муж и отец семейства обратился в полицию с заявлением о без вести пропавшей семьи. Мужчина рассказал, что жена с ребенком уехали в поликлинику посёлка Белый Яр Сургутского района, после чего женщина перестала выходить на связь.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, сперва полицейские выяснили, что автомобиль женщины находится на парковке поликлиники. По записям видеокамер они выяснили, что мать с дочерью зашли в поликлинику и не выходили. Во время осмотра всех помещений поликлиники сотрудница полиции услышала тихий зов из лифта. Оказалось, что женщина с ребёнком застряли в неисправном лифте, а из-за перебоев связи она не могла вызвать помощь.

Сотрудниками полиции не смогли высвободить пострадавших. На место происшествия вызвали спасателей и врачей.

- Сотрудниками полиции были предприняты попытки самостоятельно высвободить пострадавших, однако необходимых инструментов не оказалось. На место происшествия вызвали спасателей и врачей. Во время ожидания экстренных служб правоохранители оказывали пострадавшим психологическую поддержку и интересовались их состоянием, - прокомментировали в полиции.

Сотрудники МЧС вскрыли двери лифта и передали женщину с дочерью медикам. Они провели в заблокированном лифте более 12 часов - в темноте, без воды и вентиляции. Все время пока спасатели вызволяли несчастных, психологи и врачи общались с женщиной. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водитель, который впечатал насмерть в забор женщину в Нефтеюганске, оказался пьяным в момент ДТП