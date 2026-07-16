Водитель, который впечатал насмерть в забор женщину в Нефтеюганске, оказался пьяным в момент ДТП

Скрин с видео УМВД ХМАО-Югры

В Нефтеюганске в отношении виновника ДТП, в результате которого под утро 15 июля погибла женщина, возбуждено уголовное дело. Водитель оказался за рулем пьяным.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в 03:31 в Нефтеюганске на улице Таежная 11А микрорайона житель Курганской области 1994 года рождения за рулем автомобиля Mazda, при движении задним ходом задавил насмерть женщину 1977 года рождения. Он буквально впечатал ее в забор из профнастила. Женщина скончалась еще до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции ОМВД провели освидетельствование на состояние опьянения водителя, которое показало у подозреваемого наличие 0,936 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В настоящее время в отношении курганца возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Он задержан, его авто помещено на спецстоянку. Расследование продолжается.

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