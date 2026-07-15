Скрин с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня под утро, 15 июля, в городе Нефтеюганске. Водитель случайно задавил женщину, впечатав ее в забор, когда ехал задом.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 03:31 на улице Таежная в жилой зоне 11А микрорайона напротив дома 65 водитель 1994 года рождения за рулем автомобиля Маzda при движении задним ходом наехал на женщину 1977 года рождения. В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия до прибытия скорой помощи. На месте ДТП работают, сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Нефтеюганске ночью в ДТП погибла женщина Видео Госавтоинспекция ХМАО-Югры

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