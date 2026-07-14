Скрин с сайта УМВД по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сотрудники Госавтоинспекции по городу Ураю во время патрулирования остановили автомобиль Hyundai для проверки документов. За рулём оказался нетрезвый 38-летний местный житель. Водителю предложили пройти освидетельствование на месте. Алкотектор зафиксировал наличие паров этилового спирта в выдыхаемом им воздухе в концентрации 0,87 мг/л.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в салоне патрульной машины нарушитель предложил полицейским 99 тысяч рублей, а они взамен должны были «позабыть» про пьяную езду за рулем. Несмотря на предупреждения полицейских о последствиях за дачу взятки, югорчанин положил в перчаточный ящик патрульного авто 99 тысяч рублей. Все происходящее записал видеорегистратор.

В Югре нетрезвый водитель пытался дать взятку инспектору ДПС Видео УМВД по ХМАО-Югре

- Я понимаю, у меня выбора нету!», – надрывно говорит нетрезвый водитель, когда ему говорят об уголовной ответственности за дачу взятки.

О случившемся сотрудники ДПС сообщили в дежурную часть полиции. Прибывшие следователи задокументировала факт коррупционного преступления и изъяла купюры.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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