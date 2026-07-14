В Сургуте на протоке Кривуля днем утонул мужчина

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Трагедия произошла сегодня днем в городе Сургуте. На протоке Кривуля утонул мужчина.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, информация об обнаруженном в воде на протоке Кривуля теле мужчины поступило в 13:20 от ЕДДС города Сургута. Трагедия произошла вне предназначенном для купания месте. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На этоц же протоке в пошлом году утонула девочка.

Всего с начала купального сезона 2026 года на водных объектах Югры произошло 36 происшествий, в результате которых погибли 27 человек, в том числе 6 детей.

Спасены 24 человека, включая 5 детей.

Основными причинами несчастных случаев на воде остаются купание в необорудованных и запрещённых местах, отсутствие должного контроля за детьми со стороны взрослых, а также несоблюдение элементарных правил безопасности.

МЧС Югры предупреждает:

- купайся только на официально оборудованных и задекларированных пляжах;

- категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляй детей без присмотра у воды ни на минуту;

- не заплывай за буйки и не удаляйся на значительное расстояние от берега;

- соблюдай правила безопасной эксплуатации маломерных судов;

- обращай внимание на предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки.

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