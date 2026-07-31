Следователи ХМАО раскрыли 40 тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

За первое полугодие 2026 года следователями следственного управления и следователями-криминалистами завершено расследование 40 преступлений, совершенных в прошлые годы, в том числе тяжких и особо тяжких.

Как рассказали в СУ СК по ХМАО-Югре, самым громким стало раскрытие убийства сторожа предприятия в Когалыме, совершенного еще в 1991 году. Кроме того, в мае 2026 года к 19 годам 10 месяцам лишения свободы был приговорен 45-летний мужчина, который в 2001 году убил несовершеннолетнюю студентку в Нягани. Также был привлечен к уголовной ответственности фигурант уголовного дела, возбужденного в 2020 году по фактам финансирования экстремистской организации и участия в ее деятельности. Следователи задержали педофила, который скрывался с 2022 года. Уголовное дело уже рассматривается судом.

- Работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет ведется следственным управлением на постоянной основе и остается одним из важнейших направлений деятельности. Каждое раскрытое спустя годы преступление — это восстановление справедливости, защита прав потерпевших и неотвратимость уголовной ответственности для виновных, – сообщили в следкоме.

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