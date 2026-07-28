17 тысяч нарушений, 108 уголовных дел: цифры полугодия от прокуратуры округа

В прокуратуре Югры обсудили итоги работы ведомства за полугодие

Почти 17 тысяч нарушений закона выявили прокуроры ХМАО. Они сумели защитить права 10 тысяч граждан. Такие цифры прозвучали на заседании коллегии под председательством прокурора Дмитрия Попова, на котором подведены итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года.

По итогам проверок к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 3,2 тысячи человек, а по материалам надзорных мероприятий возбудили 108 уголовных дел.

Люди активно обращались за помощью: в прокуратуру поступило свыше 32 тысяч обращений — каждое четвёртое из них удовлетворили. На личный приём пришли 5,5 тысячи человек. Для многих такие обращения стали реальной опорой: именно через надзорное ведомство удавалось добиваться справедливости там, где другие механизмы буксовали.

Совместно с региональными властями прокуроры добились погашения долгов по зарплате на сумму более 570 миллионов рублей. В результате восстановлены права свыше 4 тысяч работников.

Особое внимание в ведомстве уделяют поддержке участников СВО и их близких. Это направление остаётся приоритетным: благодаря вмешательству прокуратуры в этом году более 40 военнослужащих и членов их семей получили положенные региональные выплаты.

Не остаются без внимания и права детей. Прокуроры защитили интересы 422 несовершеннолетних — речь идёт о сферах образования, труда, отдыха, а также о назначении пособий и выплат.

Предпринимателям прокуратура старается не создавать лишних барьеров. Так, отклонено 62,5 % заявлений о внеплановых проверках бизнеса — это значит, что значительную часть давления на предпринимателей удалось сдержать. Кроме того, по мерам прокурорского реагирования погашено более 21 миллиона рублей по уже исполненным контрактам.

Борьба с коррупцией остаётся одним из ключевых направлений. За полгода выявлено 225 должностных лиц, допустивших нарушения закона. 89 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности, 21 человек уволен в связи с утратой доверия. В суды направлено 35 исков на общую сумму почти 450 миллионов рублей.

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