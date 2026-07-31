В Тюмени за похищение 2,5 млн рублей у вартовчанки задержан 19-летний курьер

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Пожилая жительница Нижневартовска в начале июня текущего года начала общение с мошенниками, которые представились ей представителем финансовой организации. 69-летней югорчанке сообщили о попытке несанкционированного доступа к ее банковским счетам.Не слишком разумную женщину попросили снять все накопления и передать их специально отправленному к ней внештатному сотруднику для зачисления на «безопасный счет». Бабуля так и сделала: сама сняла 2,5 млн рублей, сама лично передала в руки деньги курьеру, а потом внезапно оказалось, что это хищение.

Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска совместно с коллегами из линейного отдела полиции по Тюменской области задержали 19-летнего курьера мошенников уже в Тюмени.

Тюменец рассказал, что забрал деньги у пенсионерки и перевел их через терминал своим кураторам, которые контролировали его действия. В качестве вознаграждения он оставил себе небольшую сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Парнишку заключили под стражу. Полицейские устанавливают организаторов преступной схемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До конца недели в Югре продержится жара, грозы и начнутся дожди