Директор фирмы из Сургута скрыла от налоговой более 16 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Директор коммерческой организации из Сургута обвиняется в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с марта по май 2025 года директор фирмы, зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов, перевела деньги, минуя расчетные счета налогоплательщика и скрыла от налоговиков более 16 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Деньги она направила на реальные нужды организации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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