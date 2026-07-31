На трассе в Нижневартовском районе в ДТП пострадал водитель «ВАЗа»

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло на 206 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе. Пострадал сам виновник аварии.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 45-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди движущийся впереди автомобиль «УАЗ», управлял которым 43-летний водитель. В результате ДТП виновник происшествия получил травмы.

За минувшие сутки в Югре произошло 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы. Задержано 11 пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 87 водителей.

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