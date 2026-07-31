В ХМАО действует 41 лесной пожар на площади 3241,9 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует 41 лесной пожар 3241,9 га. Леса горят в Нижневартовском, Октябрьском, Нефтеюганском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Белоярском и Берёзовском районах. В настоящее время 15 пожаров локализованы на общей площади 2391,4 га. На тушении работают 756 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

Напомним, что в Нижневартовском районе до 10 августа действует режим ЧС муниципального характера с запретом на посещение лесов. Он введен властями уже во второй раз за последние полтора месяца. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

По данным Авиалесоохраны Югры за последние сутки выявлено 25 новых лесных пожаров, 4 из них ликвидированы на общей площади 33,71 га. Всего за 2026 год зарегистрировано 477 лесных пожаров на общей площади 42626,4 га.

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